Практика судів
  1. В Україні

У Луцьку з вікна випали двоє дітей: вони сперлись на москітну сітку

17:11, 23 липня 2024
5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик наразі перебувають у лікарні.
У Луцьку з вікна випали двоє дітей: вони сперлись на москітну сітку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Луцьку з вікна другого поверху випали двоє дітей. Про це повідомляє поліція Волинської області.

5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик наразі перебувають у лікарні.

Нещасний випадок трапився 22 липня близько 21:00.

Вказується, що мати дітей відійшла в магазин, а їх залишила у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно.

Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, та не витримала – внаслідок цього вони випали з вікна.

Наразі за цим фактом триває перевірка, надається правова кваліфікація події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. 

Правоохоронці наголосили, що відчинені вікна з встановленими москітними сітками - це одна із прихованих загроз для родини, в яких виховуються маленькі діти. Москітна сітка створює в дітей ілюзію опори, проте вона не витримує вагу навіть найменших малюків.

Як убезпечити дитину від падіння з вікна:

  • відчиняти вікна лише на провітрювання;
  • по можливості встановити на них грати або спеціальні «дитячі замки»;
  • не залишати дитину без нагляду;
  • відсунути від вікон предмети, якими дитина може скористатися, щоб залізти на підвіконня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Спроба вбивства Трампа: директорка секретної служби США розлютила законодавців відсутністю чітких відповідей

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл розлютила законодавців від обох партій нечіткими відповідями щодо стрілянини по Дональду Трампу

Ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані, отримали спеціальну галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Військовозобов’язаних, які оновили дані в строк, помітили спеціальною позначкою в Резерв+.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова