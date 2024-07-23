У Луцьку з вікна випали двоє дітей: вони сперлись на москітну сітку

5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик наразі перебувають у лікарні.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Луцьку з вікна другого поверху випали двоє дітей. Про це повідомляє поліція Волинської області.

5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик наразі перебувають у лікарні.

Нещасний випадок трапився 22 липня близько 21:00.

Вказується, що мати дітей відійшла в магазин, а їх залишила у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно.

Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, та не витримала – внаслідок цього вони випали з вікна.

Наразі за цим фактом триває перевірка, надається правова кваліфікація події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Правоохоронці наголосили, що відчинені вікна з встановленими москітними сітками - це одна із прихованих загроз для родини, в яких виховуються маленькі діти. Москітна сітка створює в дітей ілюзію опори, проте вона не витримує вагу навіть найменших малюків.

Як убезпечити дитину від падіння з вікна:

відчиняти вікна лише на провітрювання;

по можливості встановити на них грати або спеціальні «дитячі замки»;

не залишати дитину без нагляду;

відсунути від вікон предмети, якими дитина може скористатися, щоб залізти на підвіконня.

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