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Загальну мобілізацію і воєнний стан продовжено до 9 листопада

13:17, 23 липня 2024
Парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Загальну мобілізацію і воєнний стан продовжено до 9 листопада
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У вівторок, 23 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти Президента України  Володимира Зеленського «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти про затвердження указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроекти 11433 та 11434 зареєстровані 23 липня.

Воєнний стан та мобілізація продовжуються на 90 днів, починаючи з 12 серпня до 9 листопада.

Це вже дванадцяте голосування Верховної Ради за продовження дії воєнного стану з початку повномасштабної війни росії проти України.

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