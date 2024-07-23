На Сонці відбулися два спалахи: на Землю насувається магнітна буря

Протягом останніх кількох днів на Сонці сталося два корональних викиди маси, які спрямовані на Землю. Це може призвести до магнітної бурі, повідомляє The Watchers.
Згідно з даними, за останні три дні відбулися два значних корональних викиди маси, які рухаються у бік нашої планети. Очікується, що ці явища досягнуть Землі в період з кінця 23 липня до полудня 24 липня 2024 року.
Прогнозується, що магнітна буря буде класу G2, що свідчить про помірну геомагнітну активність.
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