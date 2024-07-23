На Сонці відбулися два спалахи: на Землю насувається магнітна буря

Сонце відправило на Землю два корональні викиди маси.

Протягом останніх кількох днів на Сонці сталося два корональних викиди маси, які спрямовані на Землю. Це може призвести до магнітної бурі, повідомляє The Watchers.

Згідно з даними, за останні три дні відбулися два значних корональних викиди маси, які рухаються у бік нашої планети. Очікується, що ці явища досягнуть Землі в період з кінця 23 липня до полудня 24 липня 2024 року.

Прогнозується, що магнітна буря буде класу G2, що свідчить про помірну геомагнітну активність.

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