Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

У вівторок, 23 липня, Рада вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Білову Ольгу Валентинівну – з посади судді Харківського окружного адміністративного суду;

Гусара Павла Івановича – з посади судді Красноградського районного суду Харківської області;

Бандуру Аллу Петрівну – з посади судді Млинівського районного суду Рівненської області.

Як писала «Судово-юридична газета», ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’яти суддів до місцевих судів.

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