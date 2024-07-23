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ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’яти суддів до місцевих судів

12:14, 23 липня 2024
Колективи судів зможуть поповнитися 5 новими суддями.
ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’яти суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення п’яти суддів на посади до місцевих судів.

А саме:

Нікітіної Катерини Олександрівни – на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Дубець Оксани Степанівни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівці;

Кондратюка Володимира Володимировича – на посаду судді Радивилівського районного суду Рівненської області;

Кудиби Зореслави Ігорівни – на посаду судді Кельменецького районного суду Чернівецької області;

Моніна Івана Володимировича – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва.

Вказується, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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