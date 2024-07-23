ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды

Коллективы судов могут пополниться 5 новыми судьями.

Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды.

А именно:

Никитиной Екатерины Александровны – на должность судьи Суворовского районного суда города Одессы;

Дубец Оксаны Степановны – на должность судьи Шевченковского районного суда города Черновцы;

Кондратюка Владимира Владимировича – на должность судьи Радивиловского районного суда Ровенской области;

Кудыбы Зореславы Игоревны – на должность судьи Кельменецкого районного суда Черновицкой области;

Монина Ивана Владимировича – на должность судьи Дарницкого районного суда в Киеве.

Указывается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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