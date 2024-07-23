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Невдала стратегія з розумними пристроями обійшлася Amazon у збиткові $25 млрд

20:26, 23 липня 2024
Попри продаж понад 500 мільйонів пристроїв, Amazon втратила 25 мільярдів доларів через голосового помічника Alexa.
Невдала стратегія з розумними пристроями обійшлася Amazon у збиткові $25 млрд
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Стратегія Amazon, що передбачала встановлення низьких цін на розумні пристрої з голосовим помічником Alexa, не виправдала сподівань компанії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Коли у 2014 році Amazon запустив продаж динаміків Echo, компанія розраховувала, що покупці пристроїв будуть активно витрачати гроші на покупки через голосовий помічник Alexa. Цей підхід виявився успішним для інших продуктів Amazon, таких як Kindle, де користувачі часто купують електронні книги на платформі компанії.

Деякі пристрої Amazon, як-от інтелектуальні дверні дзвінки Ring, що були придбані компанією у 2018 році, приносили прибуток завдяки підпискам на послуги безпеки. Проте для пристроїв Echo така модель не спрацювала. Як наслідок, Amazon зазнав збитків щонайменше у 25 мільярдів доларів з 2017 по 2021 рік, при тому, що було продано понад 500 мільйонів пристроїв з підтримкою Alexa.

Щоб компенсувати втрати, Amazon планує запустити платну версію Alexa вже цього місяця. Нова версія включатиме можливість керування пристроями розумного дому через голос, а також використовуватиме генеративний штучний інтелект для покращення функціональності.

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