Неудачная стратегия с умными устройствами обошлась Amazon в убыточные $25 млрд

Несмотря на продажу более 500 миллионов устройств, Amazon потеряла 25 миллиардов долларов из-за голосового помощника Alexa.

Стратегия Amazon, которая предусматривала установление низких цен на умные устройства с голосовым помощником Alexa, не оправдала надежд компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Когда в 2014 году Amazon запустил продажу динамиков Echo, компания рассчитывала, что покупатели устройств будут активно тратить деньги на покупки через голосовой помощник Alexa. Этот подход оказался успешным для других продуктов Amazon, таких как Kindle, где пользователи часто покупают электронные книги на платформе компании.

Некоторые устройства Amazon, например интеллектуальные дверные звонки Ring, которые были приобретены компанией в 2018 году, приносили прибыль благодаря подпискам на услуги безопасности. Однако для устройств Echo такая модель не сработала. Как следствие, Amazon понес убытки минимум в 25 миллиардов долларов с 2017 по 2021 год, при том, что было продано более 500 миллионов устройств с поддержкой Alexa.

Чтобы компенсировать потери, Amazon планирует запустить платную версию Alexa уже в этом месяце. Новая версия будет включать возможность управления устройствами умного дома через голос, а также использовать генеративный искусственный интеллект для улучшения функциональности.

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