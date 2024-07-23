Практика судов
  1. В мире

Неудачная стратегия с умными устройствами обошлась Amazon в убыточные $25 млрд

20:26, 23 июля 2024
Несмотря на продажу более 500 миллионов устройств, Amazon потеряла 25 миллиардов долларов из-за голосового помощника Alexa.
Неудачная стратегия с умными устройствами обошлась Amazon в убыточные $25 млрд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стратегия Amazon, которая предусматривала установление низких цен на умные устройства с голосовым помощником Alexa, не оправдала надежд компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Когда в 2014 году Amazon запустил продажу динамиков Echo, компания рассчитывала, что покупатели устройств будут активно тратить деньги на покупки через голосовой помощник Alexa. Этот подход оказался успешным для других продуктов Amazon, таких как Kindle, где пользователи часто покупают электронные книги на платформе компании.

Некоторые устройства Amazon, например интеллектуальные дверные звонки Ring, которые были приобретены компанией в 2018 году, приносили прибыль благодаря подпискам на услуги безопасности. Однако для устройств Echo такая модель не сработала. Как следствие, Amazon понес убытки минимум в 25 миллиардов долларов с 2017 по 2021 год, при том, что было продано более 500 миллионов устройств с поддержкой Alexa.

Чтобы компенсировать потери, Amazon планирует запустить платную версию Alexa уже в этом месяце. Новая версия будет включать возможность управления устройствами умного дома через голос, а также использовать генеративный искусственный интеллект для улучшения функциональности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу

Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова