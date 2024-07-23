Получение взятки более чем в 21 000 долларов: в Киеве будут судить должностное лицо института НААН Украины и двух пособников

Установлено, что должностное лицо требовало и получило от председателя фермерского хозяйства 21,2 тыс долларов.

В Киеве будут судить должностное лицо института НААН Украины и двух пособников за получение взятки более чем в 21 тысячу долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из институтов НААН Украины по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды, а также двух лиц по обвинению в пособничестве в ее получении (ч. 4 ст. 368, ч. 3). 5 ст. 27 ч. 4 ст.

Расследованием установлено, что должностное лицо требовало и получило от председателя фермерского хозяйства 21,2 тыс долларов.

Эту сумму фермер должен был оплатить расчеты по прошлогоднему договору по обработке 453 га надлежащей института земли и возможность заключить договор ее аренды на текущий год.

Заместитель директора института действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

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