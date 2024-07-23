Иски о возобновлении на работе и о взыскании алиментов не могут предъявляться по фактическому месту жительства, если оно отличается от зарегистрированного – Верховный Суд

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не отвечает требованиям статьи 28 ГПК – Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Объединенная палата Кассационного гражданского суда заключила, какие иски не могут предъявляться по фактическому месту жительства или пребывания истца, если оно отличается от зарегистрированного.

Положения ч. 1 ст. 28 ГПК императивно устанавливают, что определение территориальной юрисдикции (подсудности) осуществляется с учетом зарегистрированного места жительства или пребывания физического лица – истца.

Поэтому иски, приведенные в ч. 1 ст. 28 ГПК, не могут предъявляться по фактическому месту жительства или нахождения истца, отличному от зарегистрированного.

Такой вывод о применении норм права, обеспечивая единство судебной практики, сделала Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по делу об отмене приказа и возобновлении на работе (постановление от 24 июня 2024 года по делу №554/7669/21).

Напомним, ч. 1 ст. 28 ГПК устанавливает, что иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов, изменении способа их взыскания, о признании отцовства ответчика, иски, возникающие из трудовых , могут предъявляться также по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд по месту своего проживания в съемной квартире. В подтверждение места жительства по этому адресу предоставил договор аренды. Суд первой инстанции рассмотрел дело и удовлетворил иск. Апелляционный суд оставил решение суда без изменений, а на соответствующие доводы апелляционной жалобы должным образом не отреагировал.

В кассационной жалобе ответчик, в частности, ссылался с тем, что истец зарегистрирован по другому адресу, а не в арендованной квартире, поэтому районный суд рассмотрел дело с нарушением территориальной подсудности.

Что решил Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного гражданского суда отменила судебные решения, направила дело на новое рассмотрение в суд, юрисдикция которого распространяется на адрес, где зарегистрировано место жительства истца, сделав такие правовые заключения.

Как указала ОП КГС ВС, нарушение судами правил территориальной юрисдикции влечет обязательную отмену судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение (ст. 378, п. 6 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины).

Список дел с альтернативной подсудностью закреплен в ст. 28 ГПК Украины, в частности, иски, возникающие из трудовых правоотношений, могут предъявляться также по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца.

У человека может быть несколько мест проживания или пребывания. В то же время, законодательством определена необходимость проведения регистрации (декларирования) места жительства или пребывания лица, которое может быть осуществлено только по одному адресу по его собственному выбору, в том числе и на основании договора аренды жилого помещения.

Регистрация (декларирование) местожительства или пребывания в установленном порядке имеет значение для реализации отдельных прав лица, в частности, при выборе суда, которому подсудно дело.

Положение ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 28 ГПК императивно устанавливают, что определение территориальной юрисдикции (подсудности) осуществляется с учетом зарегистрированного места жительства или пребывания физического лица – стороны по делу, если иное не предусмотрено законом.

Указанное требование процессуального закона делает невозможным злоупотребление процессуальными правами при определении подсудности.

Следовательно, в нормах ГПК предусмотрено использование только зарегистрированного местожительства, фактическое местожительство физического лица не имеет правового значения.

Использование для установления конкретного суда по определенной территориальной подсудности фактического адреса жительства будет иметь следствием неопределенность при совершении отдельных процессуальных действий, ведь фактическое место жительства может меняться ежедневно. Кроме того, лицо может иметь больше одного фактического места жительства, но зарегистрировано может быть только одно место жительства.

Суд первой инстанции, открывая производство по делу, не установил зарегистрированного места жительства или пребывания истца и не принял во внимание, что согласно копии его паспорта, имеющихся в дела, место его регистрации отличное от адреса, указанного в предоставленном истцом договоре аренды жилого помещения, договор аренды не содержит информации о регистрации места жительства или регистрации его места нахождения истца. Суд апелляционной инстанции не опроверг доводы апелляционной жалобы, указав в постановлении, что нарушения судом первой инстанции правил территориальной подсудности не заслуживают внимания.

Автор: Наталя Мамченко

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