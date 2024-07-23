Одержання хабаря в понад 21 000 доларів: у Києві судитимуть посадовицю інституту НААН України та двох пособників

Встановлено, що посадовиця вимагала і одержала від голови фермерського господарства 21,2 тис доларів.

У Києві судитимуть посадовицю інституту НААН України та двох пособників за одержання хабаря в понад 21 тисячу доларів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора одного з інститутів НААН України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також двох осіб за обвинуваченням у пособництві в її одержанні (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовиця вимагала і одержала від голови фермерського господарства 21,2 тис доларів.

Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.

Додається, що заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабара.

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