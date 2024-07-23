Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Во вторник, 23 июля, Совет решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке:
Билову Ольгу Валентиновну – с должности судьи Харьковского окружного административного суда;
Гусара Павла Ивановича – с должности судьи Красноградского районного суда Харьковской области;
Бандуру Аллу Петровну – с должности судьи Млиновского районного суда Ровенской области.
Как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.
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