Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Во вторник, 23 июля, Совет решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке:

Билову Ольгу Валентиновну – с должности судьи Харьковского окружного административного суда;

Гусара Павла Ивановича – с должности судьи Красноградского районного суда Харьковской области;

Бандуру Аллу Петровну – с должности судьи Млиновского районного суда Ровенской области.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.