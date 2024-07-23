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На Солнце произошли две вспышки: на Землю надвигается магнитная буря

17:00, 23 июля 2024
Солнце отправило на Землю два корональных выброса массы.
На Солнце произошли две вспышки: на Землю надвигается магнитная буря
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В течение последних нескольких дней на Солнце произошло два корональных выброса массы, которые направлены на Землю. Это может привести к магнитной буре, сообщает The Watchers.

Согласно данным, за последние три дня произошли два значительных корональных выброса массы, которые движутся в сторону нашей планеты. Ожидается, что эти явления достигнут Земли в период с конца 23 июля до полудня 24 июля 2024 года.

Прогнозируется, что магнитная буря будет класса G2, что свидетельствует об умеренной геомагнитной активности.

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