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В Луцке из окна выпали двое детей: они оперлись на москитную сетку

17:11, 23 июля 2024
5-летняя девочка и 3-летний мальчик находятся в больнице.
В Луцке из окна выпали двое детей: они оперлись на москитную сетку
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Луцке из окна второго этажа выпали двое детей. Об этом сообщает полиция Волынской области.

5-летняя девочка и 3-летний мальчик находятся в больнице.

Несчастный случай произошел 22 июля около 21:00.

Указывается, что мать детей отошла в магазин, а их оставила в доме самих. По словам женщины, она забыла закрыть окно.

Вероятно, дети подошли к окну и оперлись на москитную сетку, но не выдержала – в результате они выпали из окна.

По данному факту продолжается проверка, предоставляется правовая квалификация события. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Правоохранители подчеркнули, что открытые окна с установленными москитными сетками – это одна из скрытых угроз для семьи, в которых воспитываются маленькие дети. Москитная сетка создает у детей иллюзию опоры, однако она не выдерживает вес даже самых маленьких малышей.

Как обезопасить ребенка от падения из окна:

  • открывать окна только для проветривания;
  • по возможности установить на них решетку или специальные «детские замки»;
  • не оставлять ребенка без присмотра;
  • отодвинуть от окон предметы, которыми ребенок может воспользоваться, чтобы залезть на подоконник.

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