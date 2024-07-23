В Луцке из окна выпали двое детей: они оперлись на москитную сетку

5-летняя девочка и 3-летний мальчик находятся в больнице.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Луцке из окна второго этажа выпали двое детей. Об этом сообщает полиция Волынской области.

5-летняя девочка и 3-летний мальчик находятся в больнице.

Несчастный случай произошел 22 июля около 21:00.

Указывается, что мать детей отошла в магазин, а их оставила в доме самих. По словам женщины, она забыла закрыть окно.

Вероятно, дети подошли к окну и оперлись на москитную сетку, но не выдержала – в результате они выпали из окна.

По данному факту продолжается проверка, предоставляется правовая квалификация события. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Правоохранители подчеркнули, что открытые окна с установленными москитными сетками – это одна из скрытых угроз для семьи, в которых воспитываются маленькие дети. Москитная сетка создает у детей иллюзию опоры, однако она не выдерживает вес даже самых маленьких малышей.

Как обезопасить ребенка от падения из окна:

открывать окна только для проветривания;

по возможности установить на них решетку или специальные «детские замки»;

не оставлять ребенка без присмотра;

отодвинуть от окон предметы, которыми ребенок может воспользоваться, чтобы залезть на подоконник.

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