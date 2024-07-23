Компания Mattel представила незрячую куклу Барби: как она выглядит, фото

Кукла будет продаваться с тростью и темными очками.

Компания Mattel, производящая игрушки, представила куклу Барби, которая имеет нарушение зрения и пользуется тростью. Об этом сообщает The Guardian.

Американский производитель игрушек заявил, что куклу, которая сейчас доступна онлайн и в магазинах, создали, чтобы сделать более представленными в обществе слепых и слабовидящих детей.

«Мы осознаем, что «Барби» — это гораздо больше, чем просто кукла; она олицетворяет самовыражение и может создать чувство принадлежности», — отметила старшая вице-президент «Барби» и международная руководительница отдела кукол Криста Бергер.

Для разработки куклы компания сотрудничала с Американским фондом незрячих.

Новая кукла имеет бело-красную трость, а также одежду с тактильными деталями, облегчающими процесс одевания.

Ее упаковка также была адаптирована для большей доступности, в частности надпись Barbie сделана шрифтом Брайля.

Кукла продается по цене в 15 долларов.

Телеведущая и активистка по вопросам инвалидности Люси Эдвардс, которую Mattel привлекли к промокампании, отметила, что выпуск незрячей Барби будет много значит для детей с недостатками зрения.

«В подростковом возрасте я чувствовала себя изолированной из-за того, что потеряла зрение и не видела примеров для подражания, похожих на меня. Я стеснялась своего тростника, но зная, что у Барби есть тростник, я бы совсем по-другому относилась к своему и чувствовала бы себя менее одинокой на пути к принятию своей слепоты», – сказала Эдвардс, потерявшая зрение в 17.

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