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В Украине стартовал прием заявок на государственную поддержку индустриальных парков

17:29, 23 июля 2024
Украинские индустриальные парки получат до 150 миллионов гривен на развитие инфраструктуры.
В Украине стартовал прием заявок на государственную поддержку индустриальных парков
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23 июля в Украине начинается прием заявок от индустриальных парков на получение государственной поддержки для развития их инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Известно, что в государственном бюджете на эти цели предусмотрен 1 миллиард гривен. По словам Кисилевского, заинтересованные индустриальные парки могут претендовать на получение до 150 миллионов гривен финансирования на условиях софинансирования.

«Государственную поддержку можно будет направить на строительство подстанций, подведение электросетей, водо- и газопроводов и других объектов промышленной инфраструктуры. Финансирование будет предоставляться на условиях софинансирования с заявителем 50/50 (для деоккупированных территорий - 80/20). Договоры будут предусматривать четкие обязательства со стороны заявителя перед государством, в частности - введение в эксплуатацию 5000 м2 промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее 2-х участников в течение 3 лет», - отметил депутат.

Заявки будут рассматриваться и утверждаться по прозрачной процедуре в порядке очередности. Государственную поддержку можно будет направить на строительство подстанций, подведение электросетей, водо- и газопроводов и других объектов промышленной инфраструктуры. Финансирование будет предоставляться на условиях софинансирования 50/50 (для деоккупированных территорий - 80/20).

Кисилевский также уточнил, что договоры будут предусматривать четкие обязательства со стороны заявителей, в частности - ввод в эксплуатацию 5000 м² промышленной недвижимости в течение двух лет и привлечение не менее двух участников в течение трех лет.

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