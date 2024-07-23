В Україні стартував прийом заявок на державну підтримку індустріальних парків

Українські індустріальні парки отримають до 150 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури.

23 липня в Україні розпочинається прийом заявок від індустріальних парків на отримання державної підтримки для розвитку їхньої інфраструктури. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Відомо, що в державному бюджеті на ці цілі передбачено 1 мільярд гривень. За словами Кисилевського, зацікавлені індустріальні парки можуть претендувати на отримання до 150 мільйонів гривень фінансування на умовах співфінансування.

«Державну підтримку можна буде спрямувати на будівництво підстанцій, підведення електромереж, водо- і газопроводів та інших обʼєктів промислової інфраструктури. Фінансування надаватиметься на умовах співфінансування із заявником 50/50 (для деокупованих територій - 80/20). Договори передбачатимуть чіткі зобов'язання з боку заявника перед державою, зокрема - введення в експлуатацію 5000 м2 промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менше 2-х учасників протягом 3 років», — зазначив депутат.

Заявки будуть розглядатися і затверджуватися за прозорою процедурою в порядку черговості. Державну підтримку можна буде спрямувати на будівництво підстанцій, підведення електромереж, водо- і газопроводів та інших об'єктів промислової інфраструктури. Фінансування надаватиметься на умовах співфінансування 50/50 (для деокупованих територій — 80/20).

Кисилевський також уточнив, що договори передбачатимуть чіткі зобов'язання з боку заявників, зокрема — введення в експлуатацію 5000 м² промислової нерухомості протягом двох років та залучення не менше двох учасників протягом трьох років.

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