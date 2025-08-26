Google ускладнить встановлення додатків поза Play Store: що зміниться для користувачів Android

З 2026 року користувачі зможуть інсталювати лише перевірені додатки.

З наступного року Google планує значно обмежити можливість встановлювати додатки з неофіційних джерел.

Компанія анонсувала нові правила, які стосуватимуться майже всіх користувачів Android — завантажувати та інсталювати програми зможуть лише ті розробники, чию особу буде офіційно підтверджено. Про це повідомляє PhoneArena.

Перевірка розробників як «контроль паспорта в аеропорту»

Google пояснює, що нові вимоги варто розглядати як перевірку документів під час авіаперельоту: ідентифікацію проходить розробник, але сама програма чи її вміст не перевіряються. Це має захистити користувачів від підробок, зокрема фейкових банківських застосунків.

За даними компанії, додатки, завантажені через sideloading, у понад 50 разів частіше містять шкідливе ПЗ, ніж ті, що інсталюються з Play Store. Впровадження обов’язкової верифікації для Play Store вже дало позитивний результат — кількість випадків шахрайства та вірусів зменшилась.

Як працюватиме нова система

Розробникам доведеться проходити перевірку особи через Android Developer Console.

Після цього вони мають зареєструвати назви пакетів і ключі своїх додатків.

Лише після цього користувачі сертифікованих Android-пристроїв (із сервісами Google) зможуть встановлювати ці застосунки.

Обмеження не поширюватимуться на пристрої без сервісів Google (наприклад, більшість смартфонів у Китаї).

Коли запрацюють зміни

Тестування системи почнеться у жовтні 2025 року.

У березні 2026 року консоль стане доступною для всіх розробників.

У вересні 2026 року функцію впровадять спершу в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді.

З 2027 року вимоги поширяться на весь світ.

Чому це важливо

Google намагається підвищити безпеку Android та боротися з поширенням шкідливого ПЗ. Водночас нова політика викликає дискусії: одні вважають її необхідним кроком для захисту користувачів, інші — надмірним обмеженням свободи, що робить Android схожим на закриту екосистему Apple.