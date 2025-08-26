Практика судов
Google усложнит установку приложений вне Play Store: что изменится для пользователей Android

21:29, 26 августа 2025
С 2026 года пользователи смогут установить только проверенные приложения.
Со следующего года Google планирует значительно ограничить возможность установки приложений из неофициальных источников.

Компания анонсировала новые правила, которые будут касаться почти всех пользователей Android — загружать и устанавливать программы смогут только те разработчики, чья личность будет официально подтверждена. Об этом сообщает PhoneArena.

Проверка разработчиков как «контроль паспорта в аэропорту»

Google объясняет, что новые требования стоит рассматривать как проверку документов при авиаперелете: идентификацию проходит разработчик, но само приложение или его содержимое не проверяются. Это должно защитить пользователей от подделок, в частности фейковых банковских приложений.

По данным компании, приложения, загруженные через sideloading, более чем в 50 раз чаще содержат вредоносное ПО, чем те, что устанавливаются из Play Store. Введение обязательной верификации для Play Store уже дало положительный результат — количество случаев мошенничества и вирусов уменьшилось.

Как будет работать новая система

Разработчикам придется проходить проверку личности через Android Developer Console.

После этого они должны зарегистрировать названия пакетов и ключи своих приложений.

Лишь после этого пользователи сертифицированных Android-устройств (с сервисами Google) смогут устанавливать эти приложения.

Ограничения не будут распространяться на устройства без сервисов Google (например, большинство смартфонов в Китае).

Когда заработают изменения

Тестирование системы начнется в октябре 2025 года.

В марте 2026 года консоль станет доступной для всех разработчиков.

В сентябре 2026 года функцию внедрят сначала в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

С 2027 года требования распространятся на весь мир.

Почему это важно

Google стремится повысить безопасность Android и бороться с распространением вредоносного ПО. В то же время новая политика вызывает дискуссии: одни считают ее необходимым шагом для защиты пользователей, другие — чрезмерным ограничением свободы, что делает Android похожим на закрытую экосистему Apple.

