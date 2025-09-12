Чи може відпустка розпочинатися з вихідного дня — відповідь Держпраці

Відпустка може починатися й закінчуватися у будь-який день тижня, адже її тривалість визначається календарними, а не робочими днями.

Тривалість відпусток в Україні обчислюється у календарних, а не в робочих днях. Це правило діє незалежно від графіка роботи працівника. Про це йдеться у листі Держпраці від 27.08.2025 №1444/2.3/2.3-ЗВ-25а.

Так, відпустка може розпочинатися і закінчуватися у будь-який день тижня.

Винятком є додаткова «чорнобильська» відпустка для батьків дітей з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою. Вона становить 14 робочих днів на рік і може надаватися лише в межах робочих днів.

Порядок визначено Законом «Про відпустки» та іншими нормативними актами. У статті 4 закону закріплено основні види відпусток:

щорічні (основна та додаткові),

у зв’язку з навчанням,

творча,

для підготовки та участі в змаганнях,

соціальні,

без збереження заробітної плати.

Додатково колективні чи трудові договори можуть передбачати інші види відпусток.

