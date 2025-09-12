Может ли отпуск начинаться с выходного дня — ответ Гоструда

Отпуск может начинаться и заканчиваться в любой день недели, ведь его продолжительность определяется календарными, а не рабочими днями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжительность отпусков в Украине исчисляется в календарных, а не в рабочих днях. Это правило действует независимо от графика работы работника. Об этом говорится в письме Гоструда от 27.08.2025 №1444/2.3/2.3-ЗВ-25а.

Так, отпуск может начинаться и заканчиваться в любой день недели.

Исключением является дополнительный «чернобыльский» отпуск для родителей детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Он составляет 14 рабочих дней в год и может предоставляться только в пределах рабочих дней.

Порядок определен Законом «Об отпусках» и другими нормативными актами. В статье 4 закона закреплены основные виды отпусков:

ежегодные (основной и дополнительные),

в связи с обучением,

творческий,

для подготовки и участия в соревнованиях,

социальные,

без сохранения заработной платы.

Дополнительно коллективные или трудовые договоры могут предусматривать другие виды отпусков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.