Может ли отпуск начинаться с выходного дня — ответ Гоструда

20:19, 12 сентября 2025
Отпуск может начинаться и заканчиваться в любой день недели, ведь его продолжительность определяется календарными, а не рабочими днями.
Продолжительность отпусков в Украине исчисляется в календарных, а не в рабочих днях. Это правило действует независимо от графика работы работника. Об этом говорится в письме Гоструда от 27.08.2025 №1444/2.3/2.3-ЗВ-25а.

Так, отпуск может начинаться и заканчиваться в любой день недели.

Исключением является дополнительный «чернобыльский» отпуск для родителей детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Он составляет 14 рабочих дней в год и может предоставляться только в пределах рабочих дней.

Порядок определен Законом «Об отпусках» и другими нормативными актами. В статье 4 закона закреплены основные виды отпусков:

  • ежегодные (основной и дополнительные),
  • в связи с обучением,
  • творческий,
  • для подготовки и участия в соревнованиях,
  • социальные,
  • без сохранения заработной платы.

Дополнительно коллективные или трудовые договоры могут предусматривать другие виды отпусков.

