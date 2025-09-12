Может ли отпуск начинаться с выходного дня — ответ Гоструда

Продолжительность отпусков в Украине исчисляется в календарных, а не в рабочих днях. Это правило действует независимо от графика работы работника. Об этом говорится в письме Гоструда от 27.08.2025 №1444/2.3/2.3-ЗВ-25а.
Так, отпуск может начинаться и заканчиваться в любой день недели.
Исключением является дополнительный «чернобыльский» отпуск для родителей детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Он составляет 14 рабочих дней в год и может предоставляться только в пределах рабочих дней.
Порядок определен Законом «Об отпусках» и другими нормативными актами. В статье 4 закона закреплены основные виды отпусков:
Дополнительно коллективные или трудовые договоры могут предусматривать другие виды отпусков.
