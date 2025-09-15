Додаткова година сну: коли українці перейдуть на зимовий час

У жовтні 2025 року країна перейде на зимовий час.

Восени українців знову чекає традиційна процедура переведення годинників. У 2025 році країна перейде на зимовий час у ніч із 25 на 26 жовтня.

Як відбуватиметься перехід

Стрілки годинника слід відкотити на одну годину назад. Тож після 3:59 настане 3:00. Таким чином, у цей день українці матимуть додаткову годину відпочинку.

Сучасні гаджети — смартфони та інша техніка з підключенням до інтернету — змінять час автоматично. Натомість механічні годинники або пристрої без доступу до мережі доведеться перевести вручну.

Чому досі переводять годинники

Перехід на зимовий та літній час — практика, яка збереглася у близько 70 країнах світу, зокрема у США та Європейському Союзі. Водночас більшість держав відмовилися від цього механізму, адже його доцільність давно викликає суперечки.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про скасування цього переходу, але він поки не був підписаний Президентом.

