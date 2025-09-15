Дополнительный час сна: когда украинцы перейдут на зимнее время

В октябре 2025 года страна перейдет на зимнее время.

Осенью украинцев снова ждет традиционная процедура перевода часов. В 2025 году страна перейдет на зимнее время в ночь с 25 на 26 октября.

Как будет происходить переход

Стрелки часов следует откатить на один час назад. То есть после 3:59 наступит 3:00. Таким образом, в этот день украинцы получат дополнительный час отдыха.

Современные гаджеты — смартфоны и другая техника с подключением к интернету — изменят время автоматически. А вот механические часы или устройства без доступа к сети придется перевести вручную.

Почему до сих пор переводят часы

Переход на зимнее и летнее время — практика, которая сохранилась примерно в 70 странах мира, в частности в США и Европейском Союзе. В то же время большинство государств уже отказались от этого механизма, поскольку его целесообразность давно вызывает споры.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон об отмене этого перехода, но он пока не был подписан Президентом.

