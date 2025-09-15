Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Дополнительный час сна: когда украинцы перейдут на зимнее время

21:52, 15 сентября 2025
В октябре 2025 года страна перейдет на зимнее время.
Дополнительный час сна: когда украинцы перейдут на зимнее время
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Осенью украинцев снова ждет традиционная процедура перевода часов. В 2025 году страна перейдет на зимнее время в ночь с 25 на 26 октября.

Как будет происходить переход

Стрелки часов следует откатить на один час назад. То есть после 3:59 наступит 3:00. Таким образом, в этот день украинцы получат дополнительный час отдыха.

Современные гаджеты — смартфоны и другая техника с подключением к интернету — изменят время автоматически. А вот механические часы или устройства без доступа к сети придется перевести вручную.

Почему до сих пор переводят часы

Переход на зимнее и летнее время — практика, которая сохранилась примерно в 70 странах мира, в частности в США и Европейском Союзе. В то же время большинство государств уже отказались от этого механизма, поскольку его целесообразность давно вызывает споры.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон об отмене этого перехода, но он пока не был подписан Президентом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області