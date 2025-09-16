Скільки потрібно працювати, щоб купити новий iPhone 17: де смартфон — розкіш, а де кілька днів зарплати

Ціна iPhone 17 Pro у днях роботи: для українців — два місяці, для американців — кілька днів.

Аналітична компанія Tenscope підрахувала, скільки днів роботи із середньою зарплатою потрібно мешканцям різних країн, аби заробити на новий iPhone 17 Pro 265 ГБ.

Вартість смартфона

У США стартова ціна моделі складає $1099 без урахування податків, у країнах Європи — від 1299 євро.

Де купити найважче

Найменш доступним новий флагман виявився для мешканців Індії — щоб відкласти на смартфон, потрібно працювати близько 160 днів.

Схожа ситуація у:

Філіппінах — 101 день,

В’єтнамі — 99 днів,

Туреччині — 89 днів,

Бразилії — 77 днів.

Де купити найпростіше

У США достатньо всього 4 днів роботи із середньою зарплатою, щоб дозволити собі новий iPhone.

Втім, лідерами рейтингу стали Люксембург та Швейцарія — там на покупку iPhone 17 Pro вистачить усього 3 днів.

А скільки потрібно українцям?

За підрахунками на основі даних Держстату, середня зарплата в Україні у липні 2025 року становила 26 499 грн. Це означає, що, відкладаючи всю зарплату, на новий iPhone 17 Pro доведеться працювати близько 62 днів, або майже два місяці.

