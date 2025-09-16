Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 17 Pro: где смартфон – роскошь, а где несколько дней зарплаты

Цена iPhone 17 Pro в днях работы: для украинцев – два месяца, для американцев – несколько дней.

Аналитическая компания Tenscope подсчитала, сколько дней работы со средней зарплатой нужно жителям разных стран, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro 265 ГБ.

Стоимость смартфона

В США стартовая цена модели составляет $1099 без учёта налогов, в странах Европы — от 1299 евро.

Где купить тяжелее всего

Менее всего доступным новый флагман оказался для жителей Индии — чтобы отложить на смартфон, нужно работать около 160 дней.

Схожая ситуация в:

Филиппинах — 101 день,

Вьетнаме — 99 дней,

Турции — 89 дней,

Бразилии — 77 дней.

Где купить проще всего

В США достаточно всего 4 дней работы со средней зарплатой, чтобы позволить себе новый iPhone.

Однако лидерами рейтинга стали Люксембург и Швейцария — там на покупку iPhone 17 Pro хватит всего 3 дней.

А сколько нужно украинцам?

По подсчётам на основе данных Госстата, средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составила 26 499 грн. Это означает, что, откладывая всю зарплату, на новый iPhone 17 Pro придётся работать около 62 дней, или почти два месяца.

