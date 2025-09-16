Практика судов
Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 17 Pro: где смартфон – роскошь, а где несколько дней зарплаты

07:54, 16 сентября 2025
Цена iPhone 17 Pro в днях работы: для украинцев – два месяца, для американцев – несколько дней.
Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 17 Pro: где смартфон – роскошь, а где несколько дней зарплаты
Аналитическая компания Tenscope подсчитала, сколько дней работы со средней зарплатой нужно жителям разных стран, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro 265 ГБ.

Стоимость смартфона

В США стартовая цена модели составляет $1099 без учёта налогов, в странах Европы — от 1299 евро.

Где купить тяжелее всего

Менее всего доступным новый флагман оказался для жителей Индии — чтобы отложить на смартфон, нужно работать около 160 дней.

Схожая ситуация в:

  • Филиппинах — 101 день,
  • Вьетнаме — 99 дней,
  • Турции — 89 дней,
  • Бразилии — 77 дней.

Где купить проще всего

В США достаточно всего 4 дней работы со средней зарплатой, чтобы позволить себе новый iPhone.

Однако лидерами рейтинга стали Люксембург и Швейцария — там на покупку iPhone 17 Pro хватит всего 3 дней.

А сколько нужно украинцам?

По подсчётам на основе данных Госстата, средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составила 26 499 грн. Это означает, что, откладывая всю зарплату, на новый iPhone 17 Pro придётся работать около 62 дней, или почти два месяца.

Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

На местные и апелляционные суды и учреждения ГСА в бюджете 2026 года не хватает 15,5 млрд грн – Высший совет правосудия

Кроме того, Минфин предлагает предусмотреть 10 млн грн в 2026 году на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия – в то время как нужно 2,3 млрд грн.

Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

