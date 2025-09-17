Україна 17 вересня відзначає День рятувальника

7 вересня професійне свято працівників ДСНС та всіх, хто займається порятунком людей.

17 вересня в Україні відзначають День рятувальника — професійне свято працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та всіх, хто присвячує своє життя порятунку людей від стихійних лих, аварій та інших загроз. Цей день також є Днем працівника страхового ринку, підкреслюючи важливість цієї галузі для економічної стабільності.

Серед міжнародних подій цього дня — Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра. Також відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів, Міжнародний день кантрі-музики та День HR-менеджера.

Православна церква України вшановує пам’ять святої мучениці Софії та її дочок — Віри, Надії і Любові, чиї імена символізують основні християнські чесноти.

Цей день також має важливе значення в історії України та світу:

1919 рік : Головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра оприлюднив відозву до населення соборної України, у якій виклав основні положення програми уряду УНР, спрямовані на консолідацію нації та боротьбу за незалежність.

: Головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра оприлюднив відозву до населення соборної України, у якій виклав основні положення програми уряду УНР, спрямовані на консолідацію нації та боротьбу за незалежність. 1924 рік : У Женеві відкрилася перша у світі приватна міжнародна школа, яка на момент заснування налічувала лише 8 учнів, але стала важливим кроком у розвитку міжнародної освіти.

: У Женеві відкрилася перша у світі приватна міжнародна школа, яка на момент заснування налічувала лише 8 учнів, але стала важливим кроком у розвитку міжнародної освіти. 1944 рік : Союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, відому як наймасштабнішу в історії, спрямовану на звільнення Нідерландів під час Другої світової війни.

: Союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, відому як наймасштабнішу в історії, спрямовану на звільнення Нідерландів під час Другої світової війни. 1989 рік : У Чернівцях стартував І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута", який став знаковою подією для розвитку сучасної української музики.

: У Чернівцях стартував І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута", який став знаковою подією для розвитку сучасної української музики. 1991 рік : В Україні створено Кабінет Міністрів, що стало важливим кроком у формуванні виконавчої влади незалежної держави.

: В Україні створено Кабінет Міністрів, що стало важливим кроком у формуванні виконавчої влади незалежної держави. 2003 рік: На острові Бирючий відбулася зустріч президентів України Леоніда Кучми та Росії Володимира Путіна, де вони обговорили питання делімітації морського кордону в Азовському морі та Керченській протоці, що мало стратегічне значення для двосторонніх відносин.

