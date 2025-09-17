Практика судов
Украина 17 сентября отмечает День спасателя

08:55, 17 сентября 2025
7 сентября — профессиональный праздник работников ГСЧС и всех, кто занимается спасением людей.
Украина 17 сентября отмечает День спасателя
17 сентября в Украине отмечают День спасателя — профессиональный праздник работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и всех, кто посвящает свою жизнь спасению людей от стихийных бедствий, аварий и других угроз. Этот день также является Днем работника страхового рынка, подчеркивая важность этой отрасли для экономической стабильности.

Среди международных событий этого дня — Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстра. Также отмечают Всемирный день безопасности пациентов, Международный день кантри-музыки и День HR-менеджера.

Православная церковь Украины чтит память святой мученицы Софии и ее дочерей — Веры, Надежды и Любови, чьи имена символизируют основные христианские добродетели.

Этот день также имеет важное значение в истории Украины и мира:

  • 1919 год: Главный атаман войск Украинской Народной Республики Симон Петлюра обнародовал воззвание к населению соборной Украины, в котором изложил основные положения программы правительства УНР, направленные на консолидацию нации и борьбу за независимость.
  • 1924 год: В Женеве открылась первая в мире частная международная школа, которая на момент основания насчитывала всего 8 учеников, но стала важным шагом в развитии международного образования.
  • 1944 год: Союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, известную как самую масштабную в истории, направленную на освобождение Нидерландов во время Второй мировой войны.
  • 1989 год: В Черновцах стартовал I Республиканский фестиваль украинской песни «Червона рута», который стал знаковым событием для развития современной украинской музыки.
  • 1991 год: В Украине создан Кабинет Министров, что стало важным шагом в формировании исполнительной власти независимого государства.
  • 2003 год: На острове Бирючий состоялась встреча президентов Украины Леонида Кучмы и России Владимира Путина, где они обсудили вопросы делимитации морской границы в Азовском море и Керченском проливе, что имело стратегическое значение для двусторонних отношений.

