У Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев у Дніпровському районі, фото

У КМДА просять відгукнутися свідків.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі.

Як розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, багато з яких вже почали засихати, зробивши отвори свердлом.

«Це абсолютно шокуючий випадок масового знищення дерев у Києві, мотиви якого ще треба з’ясувати. Ми просимо киян, які могли стати свідками цього злочину, обов’язково відгукнутися і допомогти встановити особи зловмисників», – закликав Олександр Возний.

За його словами, факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час інспекції території 18 липня. Одразу після цього на місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію.

Свідків пошкодження дерев вздовж проспекту Романа Шухевича просять звертатися в КП УЗН Дніпровського району за телефоном 044-594-82-00 або в Державну екологічну інспекцію Столичного округу за номером 044-209-12-56.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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