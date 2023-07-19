В Киеве неизвестные повредили более 100 деревьев в Днепровском районе, фото

У КГГА просят откликнуться свидетелей.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице неизвестные повредили более 100 деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе.

Как рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья, многие из которых уже начали засыхать, сделав отверстия сверлом.

«Это абсолютно шокирующий случай массового уничтожения деревьев в Киеве, мотивы которого еще предстоит выяснить. Мы просим киевлян, которые могли стать свидетелями этого преступления, обязательно откликнуться и помочь установить личности злоумышленников», – призвал Александр Возный.

По его словам, факт повреждения деревьев обнаружили и зафиксировали сотрудники КП УЗО Днепровского района во время инспекции территории 18 июля. Сразу после этого на место вызвали все соответствующие службы, в частности, Государственную экологическую инспекцию и Национальную полицию.

Свидетелей повреждения деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича просят обращаться в КП УЗО Днепровского района по телефону 044-594-82-00 или Государственную экологическую инспекцию Столичного округа по номеру 044-209-12-56.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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