На Київщині у лісі знайшли три ручні гранати, фото

Сапери вилучили підозрілі предмети, які місцевий мешканець побачив у лісі.

Джерело фото: ДСНС

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У селищі Ворзель Бучанського району місцевий мешканець побачив у лісі підозрілі предмети, за зовнішніми ознаками схожі на вибухонебезпечні. Чоловік повідомив про знахідку відповідні служби.

Як розповіли у ДСНС України, з’ясувалося, це були три ручні гранати.

Надзвичайники вилучили їх та транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Раніше у ДСНС повідомляли, що на Житомирщині в руках дитини здетонував запал від ручної гранати.

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