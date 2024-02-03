На Киевщине в лесу нашли три ручные гранаты, фото

В поселке Ворзель Бучанского района местный житель увидел в лесу подозрительные предметы, по внешним признакам похожие на взрывоопасные. Мужчина сообщил о находке соответствующие службы.
Как рассказали в ГСЧС Украины, выяснилось, что это были три ручные гранаты.
Чрезвычайники изъяли их и транспортировали на специальную площадку для последующего уничтожения.
Ранее в ГСЧС сообщали, что на Житомирщине в руках ребенка сдетонировал запал от ручной гранаты.
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