Дональд Трамп «приєднав» Гренландію, Канаду і Венесуелу до США, фото

Фото: truthsocial.com

У вівторок, 20 січня, президент США Дональд Трамп оприлюднив в соцмережі Truth Social зображення, на якому Гренландія, Канада і Венесуела зафарбовані прапором США.

На одному з зображень Трамп сидить за столом в Овальному кабінеті. Біля нього розташувались європейські лідери, а поруч встановлена карта із зафарбованими прапором США Гренландією, Канадою і Венесуелою.

На іншому зображенні Трамп з віцепрезидентом Джей Ді Венса і держсекретарем Марко Рубіо встановлює прапор США на Гренландії разом з табличкою, на якій острів названо «територію США з 2026 року».

