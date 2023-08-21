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Верховна Рада врегулює правотворчу діяльність законопроектом Руслана Стефанчука

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Верховна Рада врегулює правотворчу діяльність законопроектом Руслана Стефанчука

11:51, 21 серпня 2023
Законопроект Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність буде ухвалено в цілому, – Комітет.
Верховна Рада врегулює правотворчу діяльність законопроектом Руслана Стефанчука

Парламент збирається ухвалити у другому читанні та в цілому як закон законопроект про правотворчу діяльність №5707, основним автором якого є спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук з колегами зареєстрував його ще у червні 2021 року. У листопаді 2021 року його ухвалили за основу, і з тих пір жодного руху з законопроектом не відбувалося.

Однак 18 серпня Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив рекомендувати ухвалити законопроект в цілому. «Цьому рішенню передували численні консультації, дискусії, наради за участі представників депутатського корпусу, Офісу Президента України, органів виконавчої та судової влади, фахові консультації з авторитетними науковцями у сфері права та міжнародними експертами», - зазначив член Комітету ВР Максим Дирдін.

«Законопроект подавали ще в 2021 р. і тоді ж проголосували у першому читанні, однак війна його трохи відсунула на другий план. У проекту дуже багато співініціаторів, більше 100 депутатів, серед яких і я. В процесі підготовки до другого читання його досить суттєво і якісно вдосконалили.  Майже впевнений, що законопроект про правотворчу діяльність та про політичні партії будуть розглядатися в сесійній залі вже на найближчому парламентському засіданні», - зазначив член Комітету ВР Роман Бабій.

Отже, законопроектом регулюються питання, що пов’язані з делегуванням правотворчих повноважень.

Визначається поняття законодавства як ієрархічної системи нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Визначено види нормативно-правових актів та розкрито зміст понять «закон», «кодекс», «підзаконний нормативно-правовий акт», «модельний нормативно-правовий акт», «програмний правовий акт», «основний та похідний нормативно-правовий акт».

Визначається юридична сила нормативно-правових актів як їх властивість, що визначає ієрархічну підпорядкованість та співвідношення обов’язковості між ними. Встановлюється ієрархія нормативно-правових-актів в системі законодавстві України.

Як зазначає автор, важливою новацією законопроекту, яка вирізняє його серед інших законопроектів з цього питання, що були зареєстровані у Верховній Раді України, є визначення правових засад планування правотворчої діяльності.

«З метою реалізації принципу наукового забезпечення правотворчої діяльності проект передбачає підготовку Наукової концепції розвитку законодавства України, підвищує статус Національної академії правових наук України як експертної інституції», - вказує автор.

Законопроектом суттєво оновлюються підходи щодо процедури підготовки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, передбачено, що проект нормативно-правового акта має розробляється на підставі концепції проекту нормативно-правого акта, яка відображає принциповий підхід до регулювання суспільних відносин, мету і завдання правового регулювання, нові права і обов’язки учасників правовідносин, а також передбачувані соціально-економічні та інші наслідки його реалізації в разі прийняття (видання) нормативно-правового акта тощо.

Наразі порівняльна таблиця змін до другого читання ще не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

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