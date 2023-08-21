Верховная Рада урегулирует правотворческую деятельность законопроектом Руслана Стефанчука

Законопроект Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности будет принят в целом, – Комитет.

Парламент намерен принять во втором чтении и в целом как закон законопроект о правотворческой деятельности №5707, основным автором которого является спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук с коллегами зарегистрировал его еще в июне 2021 года. В ноябре 2021 года он был принят за основу, и с тех пор ни одного движения с законопроектом не происходило.

Однако 18 августа Комитет Верховной Рады по правовой политике решил рекомендовать принять законопроект в целом. «Этому решению предшествовали многочисленные консультации, дискуссии, совещания с участием представителей депутатского корпуса, Офиса Президента Украины, органов исполнительной и судебной власти, профессиональные консультации с авторитетными учеными в сфере права и международными экспертами», – отметил член Комитета ВР Максим Дырдин.

«Законопроект подавали еще в 2021 г., и тогда же проголосовали в первом чтении, однако война его немного отодвинула на второй план. У проекта очень много соинициаторов, более 100 депутатов, среди которых и я. В процессе подготовки ко второму чтению его довольно существенно и качественно усовершенствовали. Почти уверен, что законопроект о правотворческой деятельности и политических партиях будут рассматриваться в сессионном зале уже на ближайшем парламентском заседании», - отметил член Комитета ВР Роман Бабий.

Следовательно, законопроектом регулируются вопросы, связанные с делегированием правотворческих полномочий.

Определяется понятие законодательства как иерархической системы нормативно-правовых актов и международных договоров Украины. Определены виды нормативно-правовых актов и раскрыто содержание понятий «закон», «кодекс», «подзаконный нормативно-правовой акт», «модельный нормативно-правовой акт», «программный правовой акт», «основной и производный нормативно-правовой акт».

Определяется юридическая сила нормативно правовых актов как их свойство, что определяет иерархическую подчиненность и соотношение обязательности между ними. Устанавливается иерархия нормативно-правовых актов в системе законодательства Украины.

Как отмечает автор, важной новацией законопроекта, которая отличает его среди других законопроектов по этому вопросу, зарегистрированных в Верховной Раде Украины, является определение правовых основ планирования правотворческой деятельности.

«С целью реализации принципа научного обеспечения правотворческой деятельности проект предусматривает подготовку Научной концепции развития законодательства Украины, повышает статус Национальной академии правовых наук Украины как экспертного института», - указывает автор.

Законопроект существенно обновляет подходы к процедуре подготовки проектов нормативно-правовых актов. В частности, предусмотрено, что проект нормативно-правового акта должен разрабатываться на основании концепции проекта нормативно-правого акта, отражающей принципиальный подход к регулированию общественных отношений, цель и задачи правового регулирования, новые права и обязанности участников правоотношений, а также предполагаемые социально- экономические и другие последствия реализации в случае принятия (издания) нормативно-правового акта и т.д.

Пока сравнительная таблица изменений ко второму чтению еще не опубликована.\

Автор: Наталья Мамченко

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