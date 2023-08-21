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ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд

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ВККС рассматривает вопрос о командировке судей в Киевский окружной админсуд Киева, текстовая трансляция

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Депутаты решили, что 5 судей, оставшихся от Верховного Суда Украины, следует направить на квалифоценивание, а судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ, которые переведены в другие суды или изъявили желание уволиться в отставку, приравнять по уровню денежного довольствия к судьям ВАКС.

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Как узнать о ходе исполнительного производства

17:39, 21 августа 2023
Для этого следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства.
Как узнать о ходе исполнительного производства

Чтобы узнать о ходе исполнительного производства, можно воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства.

Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, именно в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Автоматизированная система исполнительного производства – это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защита от несанкционированного доступа.

Доступна возможность просмотра, поиска, копирования и распечатки информации (без ограничений и круглосуточно).

Информация содержит сведения и о времени ее размещения.

Поиск информации через веб-сайт осуществляется по следующим параметрам:

  • фамилию, имя, отчество (при его наличии),
  • число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;
  • УНЗР взыскателя – физического лица, должника – физического лица (при наличии);
  • номер исполнительного производства.

«Решения исполнителей и должностных лиц органов государственной исполнительной службы производятся с помощью автоматизированной системы исполнительного производства. В случае временного отсутствия доступа к автоматизированной системе допускается изготовление документов на бумажных носителях с последующим обязательным внесением их в автоматизированную систему не позднее следующего рабочего дня после возобновления ее работы», - пояснили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.

Также АСИП обеспечивает автоматизированный арест средств должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

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