Как узнать о ходе исполнительного производства

Для этого следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства.

Чтобы узнать о ходе исполнительного производства, можно воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства.

Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции, именно в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Автоматизированная система исполнительного производства – это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защита от несанкционированного доступа.

Доступна возможность просмотра, поиска, копирования и распечатки информации (без ограничений и круглосуточно).

Информация содержит сведения и о времени ее размещения.

Поиск информации через веб-сайт осуществляется по следующим параметрам:

фамилию, имя, отчество (при его наличии),

число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

УНЗР взыскателя – физического лица, должника – физического лица (при наличии);

номер исполнительного производства.

«Решения исполнителей и должностных лиц органов государственной исполнительной службы производятся с помощью автоматизированной системы исполнительного производства. В случае временного отсутствия доступа к автоматизированной системе допускается изготовление документов на бумажных носителях с последующим обязательным внесением их в автоматизированную систему не позднее следующего рабочего дня после возобновления ее работы», - пояснили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.

Также АСИП обеспечивает автоматизированный арест средств должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

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