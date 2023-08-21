Як дізнатись про хід виконавчого провадження

Для цього варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження.

Аби дізнатись про хід виконавчого провадження, можна скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження.

Як пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, саме в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Автоматизована система виконавчого провадження- це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Доступна можливість перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації (без обмежень та цілодобово).

Інформація містить відомості і про час її розміщення.

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності),

число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

УНЗР стягувача - фізичної особи, боржника - фізичної особи (за наявності);

номер виконавчого провадження.

«Рішення виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби виготовляються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. У разі тимчасової відсутності доступу до автоматизованої системи допускається виготовлення документів на паперових носіях з подальшим обов’язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після відновлення її роботи», - пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Також АСВП забезпечує автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України за погодженням з Національним банком України.

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