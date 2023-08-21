Хаотическое обжалование ПФУ решений судов, вынесенных в пользу граждан, может быть признано злоупотреблением процессуальными правами - Верховный Суд

Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

В производстве Верховного Суда находилось дело по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда о признании противоправными и незаконными действий по отказу в начислении пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 50-1 Закона Украины «О прокуратуре» без ограничения максимального размера.

Не согласившись с решением суда первой инстанции об удовлетворении иска, ГУ ПФУ подало апелляционную жалобу, однако апелляционный административный суд своим определением отказал в открытии апелляционного производства на основании части второй статьи 299 КАС Украины, учитывая, что субъект властных полномочий обратился с апелляцией жалобой после истечения одного года после составления полного текста судебного решения.

Пересматривая определение апелляционного административного суда в порядке, Верховный Суд установил, что жалобщик - субъект властных полномочий обратился с апелляционной жалобой после истечения года с момента составления полного текста решения первой инстанции; о рассмотрении дела ответчику было известно; копия судебного решения им получена в день принятия.

Учитывая указанное, Суд согласился с определением суда апелляционной инстанции и оставил кассационную жалобу ГУ ПФУ без удовлетворения, а обжалуемое определение без изменений, однако отметил, что такие действия ГУ ПФУ имеют признаки злоупотребления процессуальными правами.

Верховный Суд применил положения пункта 1 части второй статьи 45 КАС Украины, согласно которому к проявлениям злоупотребления процессуальными правами в административном судопроизводстве относится подача жалобы на не подлежащее обжалованию судебное решение, подача ходатайства для решения вопроса, которое уже решено судом, заявлено безосновательного отвода или совершение других аналогичных действий, направленных на безосновательное затягивание или препятствование рассмотрению дела.

Суд также обратил внимание, что в части второй статьи 45 КАС Украины приведен перечень действий, которые могут быть признаны судом злоупотреблением процессуальными правами, который, однако, не является исчерпывающим, поскольку суд может признать таким злоупотреблением и другие действия, имеющие соответствующую направленность и характер . При этом решение вопроса о наличии или отсутствии факта злоупотребления отнесено на суд, рассматривающий дело.

Верховный Суд учел, что общественная опасность злоупотребления процессуальными правами в административном судопроизводстве заключается в том, что действия (бездействие), составляющие содержание такого злоупотребления правом, влекут за собой негативные последствия, которые могут проявляться для участников дела в недостижении судом задач административного судопроизводства, определенных в части первой статьи 2 КАС Украины и для суда и всей судебной системы - в снижении уровня доверия к судебной ветви власти, в поставлении под сомнение профессиональности и авторитета судей. Кроме того, злоупотребление процессуальными правами может оказывать непосредственное влияние на увеличение бюджетных расходов на судебную систему.

Основное назначение Верховного Суда как высшего судебного учреждения в Украине - это прежде всего, в рамках кассационного производства конкретного дела сформировать обоснованную правовую позицию по применению в дальнейшем всеми судами определенной нормы материального права или соблюдения нормы процессуального права и таким образом направить судебную практику в единое и согласованное правоприменение (указать направление, при котором в будущем следует осуществлять выбор и применение конкретной нормы права).

На этом основании Суд пришел к выводу, что ГУ ПФУ грубо нарушило свои процессуальные обязанности по выполнению процессуальных действий в установленные сроки, что привело к безосновательному затягиванию рассмотрения дела и в дальнейшем - постановленному решению об отказе в открытии апелляционного производства.

Учитывая вышеизложенное, Верховный Суд сформулировал заключение, согласно которому в случае установления безусловных фактов злоупотребления сторонами или их представителями процессуальными правами суды обязаны принимать меры, направленные на предупреждение и/или противодействие злоупотреблению, что обусловлено, в частности, необходимостью: а) защиты процессуальных прав других сторон, в частности, по рассмотрению и решению дел в «разумные сроки»; б) соблюдение всеми участниками дела обязанности проявлять уважение к суду и другим участникам судебного процесса; в) защиты доверия к суду, профессиональности и авторитету судей; г) добросовестного исполнения участниками судебного процесса всех процессуальных обязанностей, определенных законом или судом. В то же время участники дела также могут занимать активную позицию по информированию суда о выявленных случаях злоупотребления процессуальными правами другими участниками с изложением соответствующих мотивов и предоставлением доказательств.

Отдельное определение Верховного Суда от 23 июня 2023 года по делу №440/7433/21 (административное производство № К/990/6950/23).

Автор: Наталья Мамченко

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