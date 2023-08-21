Командир из Николаевщины безосновательно насчитывал почти 5,5 млн грн выплат подчиненным

Полковник начислял зарплаты военным, которые по три месяца не являлись на службу.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевской области, который безосновательно начислял выплаты подчиненным. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В Бюро отметили, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы.

«Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн. грн. По материалам ГБР, начат процесс возмещения денег бюджету», - сообщают в ГБР.

В ведомстве добавили, что должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.