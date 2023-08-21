Поцелили по мостам – поцелим и по понтонам, – Наталья Гуменюк

Понтоны после разрушения Чонгарского и Генического мостов не спасут армию рф, – Гуменюк.

Источник фото: ArmyInform

россия пытается возобновить работу Чонгарского и Генического мостов после ударов ВСУ по мостам в оккупированный Крым. Теперь рф устраивает там понтонные переправы, однако это им не поможет, – заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Укринформ.

«Мосты существенно повреждены, но оккупанты пытаются их отремонтировать, запустить там транспортное сообщение, рекламируют даже запуск автобусного маршрута. Но это касается исключительно легкового автомобильного транспорта, потому что прохождение тяжелой военной техники и перевозки боеприпасов они (мосты – редактировано) не выдержат. Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы. Но они должны осознавать, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам», – рассказала Гуменюк.

Она также отметила, что восстановление Чонгарского и Генического мостов продвигается медленно, и это значительно усложняет логистику. Для поставок боеприпасов и техники у врага остается только трасса М17 через Армянск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.