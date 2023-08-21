Раде рекомендуют принять за основу законопроект по совершенствованию правового регулирования института старост

Законопроект направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины, действия правового режима военного положения.

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства сообщил, что рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» по совершенствованию правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518). Об этом говорится в пресс-службе комитета.

Законопроект направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины, действия правового режима военного положения, а также устранение пробелов в действующем законодательстве Украины о местном самоуправлении.

Для реализации цели законопроекта предлагается, в частности:

- закрепить принцип повсеместности старостинских округов внутри территориальных общин (кроме административного центра территориальной общины);

- обеспечить непрерывность деятельности старосты до утверждения новоизбранным местным советом нового старосты;

- предусмотреть возможность единоличного назначения старосты сельским, поселковым, городским головой в случае бездействия соответствующего местного совета или досрочного прекращения им полномочий;

- установить дополнительный критерий для образования старостинских округов, а именно показатель густоты населения в территориальных общинах, который должен учитываться при определении нижней границы жителей старостинского округа;

- закрепить право старосты на гарантированное выступление на заседаниях органов самоорганизации населения, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующего старостинского округа;

- урегулировать вопрос назначения временно исполняющего обязанности старосты в случае временного отсутствия старосты в связи с мобилизацией и освобождения старосты в случае временной оккупации или окружения старостинского округа;

- ввести возможность отчетности старост и проведения общественных обсуждений кандидатур старост в режиме видеоконференции;

- наделить начальников военных администраций населенных пунктов полномочиями принимать решение об образовании старостинских округов и назначении (увольнении) старост без проведения общественных обсуждений.

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