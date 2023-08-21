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  1. Законодательство

Раде рекомендуют принять за основу законопроект по совершенствованию правового регулирования института старост

13:10, 21 августа 2023
Законопроект направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины, действия правового режима военного положения.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект по совершенствованию правового регулирования института старост

Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства сообщил, что рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» по совершенствованию правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518). Об этом говорится в пресс-службе комитета.

Законопроект направлен на усовершенствование правовых основ функционирования института старост в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины, действия правового режима военного положения, а также устранение пробелов в действующем законодательстве Украины о местном самоуправлении.

Для реализации цели законопроекта предлагается, в частности:

- закрепить принцип повсеместности старостинских округов внутри территориальных общин (кроме административного центра территориальной общины);

- обеспечить непрерывность деятельности старосты до утверждения новоизбранным местным советом нового старосты;

- предусмотреть возможность единоличного назначения старосты сельским, поселковым, городским головой в случае бездействия соответствующего местного совета или досрочного прекращения им полномочий;

- установить дополнительный критерий для образования старостинских округов, а именно показатель густоты населения в территориальных общинах, который должен учитываться при определении нижней границы жителей старостинского округа;

- закрепить право старосты на гарантированное выступление на заседаниях органов самоорганизации населения, деятельность которых осуществляется в пределах соответствующего старостинского округа;

- урегулировать вопрос назначения временно исполняющего обязанности старосты в случае временного отсутствия старосты в связи с мобилизацией и освобождения старосты в случае временной оккупации или окружения старостинского округа;

- ввести возможность отчетности старост и проведения общественных обсуждений кандидатур старост в режиме видеоконференции;

- наделить начальников военных администраций населенных пунктов полномочиями принимать решение об образовании старостинских округов и назначении (увольнении) старост без проведения общественных обсуждений.

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