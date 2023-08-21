Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування повідомив, що рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану (№ 9518). Про це йдеться у пресслужбі комітету.
Законопроект спрямований на удосконалення правових засад функціонування інституту старости в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, тимчасової окупації частини території України, дії правового режиму воєнного стану, а також усунунення прогалин у чинному законодавстві України про місцеве самоврядування.
Для реалізації мети законопроекту пропонується, зокрема:
- закріпити принцип повсюдності старостинських округів у межах територіальних громад (окрім адміністративного центру територіальної громади);
- забезпечити безперервність діяльності старости до затвердження новообраною місцевою радою нового старости;
- передбачити можливість одноосібного призначення старости сільським, селищним, міським головою у випадку бездіяльності відповідної місцевої ради або дострокового припинення нею повноважень;
- встановити додатковий критерій для утворення старостинських округів, а саме показник густоти населення у територіальних громадах, який повинен враховуватись при визначенні нижньої межі кількості жителів старостинського округу;
- закріпити право старости на гарантований виступ на засіданнях органів самоорганізації населення, діяльність яких здійснюється в межах відповідного старостинського округу;
- врегулювати питання призначення тимчасово виконуючого обов’язки старости у разі тимчасової відсутності старости у зв’язку з мобілізацією та звільнення старости у разі тимчасової окупації або оточення старостинського округу;
- запровадити можливість звітування старост та проведення громадських обговорень кандидатур старост у режимі відеоконференції;
- наділити начальників військових адміністрацій населених пунктів повноваженнями одноосібно приймати рішення про утворення старостинських округів та призначення (звільнення) старост без проведення громадських обговорень.
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