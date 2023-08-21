YouTube видалятиме відео з неправдивою медичною інформацією

Ці правила застосовуються до відео і їхніх описів, коментарів, прямих трансляцій, а також усіх інших продуктів і функцій YouTube.

Джерело фото: tivi.fi/BEATA ZAWRZEL

Відеохостинг YouTube видалятиме контент із медичною інформацією, яка вводить в оману та суперечить рекомендаціям місцевих органів охорони здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо певних захворювань та речовин.

Про це йдеться у правилах відеохостингу.

Категорії інформації, до яких застосовуються правила:

інформація про профілактику, що вводить в оману;

інформація про лікування, що вводить в оману;

інформація, яка заперечує факт існування захворювань і вводить в оману.

Для прикладу, YouTube видалятиме контент, який заперечує факт наявності COVID-19 або твердження, що люди не хворіють на коронавірус.

Ці правила застосовуються до відео і їхніх описів, коментарів, прямих трансляцій, а також усіх інших продуктів і функцій YouTube.

Також ми писали, що YouTube перестане показувати рекомендації на головній сторінці, але не всім.

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