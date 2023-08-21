Ірландія проведе збройну підготовку українських військових попри обіцянку про «нейтралітет»

Ірландські військовослужбовці проведуть підготовку українських військових зі стрільби з вогнепальної зброї.

Джерело фото: The Irish Times

Ірландські військовослужбовці проводитимуть збройну підготовку Збройним силам України зі стрільби з вогнепальної зброї, – повідомляє Irish Mirror.

З початку цього року передбачалося, що тренування включатиме розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку.

Але тепер ірландські військовослужбовці також проводитимуть тренування з базових військових навичок, включаючи стрільбу з гвинтівки.

У своїй заяві уряд Ірландії уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, країна дотримується нейтралітету.

«Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону», – йдеться в заяві.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.