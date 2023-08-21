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У США чоловік кілька десятиліть підпирав двері сараю на фермі метеоритом вартістю $75 тисяч, відео

12:14, 21 серпня 2023
У штаті Мічиган метеорит використовували на фермі замість дверного фіксатора, щоб підпирати двері.
У США чоловік кілька десятиліть підпирав двері сараю на фермі метеоритом вартістю $75 тисяч, відео
Джерело фото: Central Michigan University/YouTube/скріншот

В американському штаті Мічиган виявили унікальний 10-кілограмовий метеорит, який оцінюють у $75 тисяч. Космічний камінь кілька десятиліть підпирав двері сараю на місцевій фермі.

Про це пише «Science Alert».

Об'єкт, який отримав назву метеорит Едмор, є великим залізо-нікелевим метеоритом зі значною кількістю нікелю, що становить близько 12 відсотків.

Як метеорит потрапив у володіння чоловіка — це окрема історія.

Девід Мазурек купив ферму в 1988 році в Едморі. Попередній власник показав йому майно. Під час огляду Девід помітив великий, дивний камінь, який використовували, щоб підпирати двері сараю.

Коли він спитав у власника про річ, той відповів, що це насправді метеорит, який упав на їхню ділянку ще у 1930-х роках. Разом із батьком вони знайшли кратер і викопали космічне тіло. Чоловік сказав Мазуреку, що, оскільки метеорит є частиною власності, тепер він належатиме йому.

Девід зберігав космічний камінь протягом 30 років і продовжував використовувати його як дверний обмежувач – за винятком випадків, коли його діти брали камінь до школи, щоб показати.

Зрештою власник ферми вирішив показати камінь фахівцям і продав його планетарію Абрамса Мічиганського університету, пообіцявши 10% виручки відділу наук про землю та атмосферу, де визначив справжню приналежність каменю.

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