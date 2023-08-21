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В США мужчина несколько десятилетий подпирал двери сарая на ферме метеоритом стоимостью $75 тысяч, видео

12:14, 21 августа 2023
В штате Мичиган метеорит использовали на ферме вместо дверного фиксатора, чтобы подпирать дверь.
В США мужчина несколько десятилетий подпирал двери сарая на ферме метеоритом стоимостью $75 тысяч, видео
Источник фото: Central Michigan University/YouTube/скриншот

В американском штате Мичиган обнаружили уникальный 10-килограммовый метеорит, который оценивают в 75 тысяч долларов. Космический камень несколько десятилетий подпирал дверь сарая на местной ферме.

Об этом пишет Science Alert.

Объект, получивший название метеорит Эдмор, является крупным железо-никелевым метеоритом со значительным количеством никеля, что составляет около 12 процентов.

Как метеорит попал во владение мужчины – это отдельная история.

Дэвид Мазурек купил ферму в 1988 году в Эдморе. Предыдущий владелец показал ему имущество. Во время осмотра Дэвид заметил большой, странный камень, который использовали, чтобы подпирать дверь сарая.

Когда он спросил у владельца о веще, тот ответил, что это действительно метеорит, который упал на их участок еще в 1930-х годах. Вместе с отцом они нашли кратер и вырыли космическое тело. Мужчина сказал Мазуреку, что поскольку метеорит является частью собственности, теперь он будет принадлежать ему.

Диэвид хранил космический камень в течение 30 лет и продолжал использовать его как дверной ограничитель – за исключением случаев, когда его дети брали камень в школу, чтобы показать.

В конце концов, владелец фермы решил показать камень специалистам и продал его планетарию Абрамса Мичиганского университета, пообещав 10% выручки отделу наук о земле и атмосфере, где определил истинную принадлежность камня.

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