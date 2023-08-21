Ирландия проведет вооруженную подготовку украинских военных, несмотря на обещание о «нейтралитете»

Ирландские военнослужащие проведут подготовку украинских военных по стрельбе из огнестрельного оружия.

Источник фото: The Irish Times

Ирландские военнослужащие будут проводить вооруженную подготовку Вооруженным силам Украины по стрельбе из огнестрельного оружия, – сообщает Irish Mirror.

С начала этого года предполагалось, что тренировка будет включать разминирование, боевую медицину и другую нелетальную поддержку.

Но теперь ирландские военнослужащие также будут проводить тренировки по базовым военным навыкам, включая стрельбу из винтовки.

В своем заявлении правительство Ирландии уточнило, что, согласно Программе деятельности правительства, страна придерживается нейтралитета.

«Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне», – говорится в заявлении.

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