YouTube будет удалять видео с неправдивой медицинской информацией

Эти правила применяются к видео и их описаниям, комментариям, прямым трансляциям, а также всем другим продуктам и функциям YouTube.

Источник фото: tivi.fi/BEATA ZAWRZEL

Видеохостинг YouTube будет удалять контент с медицинской информацией, которая вводит в заблуждение и противоречит рекомендациям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения относительно определенных заболеваний и веществ.

Об этом говорится в правилах видеохостинга.

Категории информации, к которым применяются правила:

информация о профилактике, вводящая в заблуждение;

информация об лечении, вводящая в заблуждение;

информация, отрицающая факт существования заболеваний, и вводит в заблуждение.

Например, YouTube будет удалять контент, отрицающий факт наличия COVID-19 или утверждение, что люди не болеют коронавирусом.

Эти правила применяются к видео и их описаниям, комментариям, прямым трансляциям, а также всем другим продуктам и функциям YouTube.

Также мы писали, что YouTube перестанет показывать рекомендации на главной странице, но не всем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.