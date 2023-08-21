YouTube будет удалять видео с неправдивой медицинской информацией

Видеохостинг YouTube будет удалять контент с медицинской информацией, которая вводит в заблуждение и противоречит рекомендациям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения относительно определенных заболеваний и веществ.
Об этом говорится в правилах видеохостинга.
Категории информации, к которым применяются правила:
- информация о профилактике, вводящая в заблуждение;
- информация об лечении, вводящая в заблуждение;
- информация, отрицающая факт существования заболеваний, и вводит в заблуждение.
Например, YouTube будет удалять контент, отрицающий факт наличия COVID-19 или утверждение, что люди не болеют коронавирусом.
Эти правила применяются к видео и их описаниям, комментариям, прямым трансляциям, а также всем другим продуктам и функциям YouTube.
Также мы писали, что YouTube перестанет показывать рекомендации на главной странице, но не всем.
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