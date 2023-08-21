Поцілили по мостах – поцілимо і по понтонах, – Наталія Гуменюк

Понтони після руйнації Чонгарського та Генічеського мостів не врятують армію рф, – Гуменюк.

Джерело фото: ArmyInform

росія намагається відновити роботу Чонгарського та Генічеського мостів після ударів ЗСУ по мостах до окупованого Криму. Тепер рф влаштовує там понтонні переправи, однак це їм не допоможе, – заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Укрінформ.

«Мости суттєво пошкоджені, але окупанти намагаються їх відремонтувати, запустити там транспортне сполучення, рекламують навіть запуск автобусного маршруту. Але це стосується виключно легкового автомобільного транспорту, бо проходження важкої військової техніки і перевезення боєприпасів вони (мости – редаговано) не витримають. Саме тому окупанти намагаються влаштовувати там понтонні переправи. Але вони мають усвідомлювати, що якщо ми поцілили по стаціонарних мостах, так само поцілимо і по понтонах», – розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що відбудова Чонгарського та Генічеського мостів просувається повільно, і це значно ускладнює логістику. Для постачання боєприпасів і техніки у ворога залишається тільки траса М17 через Армянськ.

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