Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

  1. В Україні

Поцілили по мостах – поцілимо і по понтонах, – Наталія Гуменюк

13:48, 21 серпня 2023
Понтони після руйнації Чонгарського та Генічеського мостів не врятують армію рф, – Гуменюк.
Поцілили по мостах – поцілимо і по понтонах, – Наталія Гуменюк
Джерело фото: ArmyInform

росія намагається відновити роботу Чонгарського та Генічеського мостів після ударів ЗСУ по мостах до окупованого Криму. Тепер рф влаштовує там понтонні переправи, однак це їм не допоможе, – заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в  Укрінформ.

«Мости суттєво пошкоджені, але окупанти намагаються їх відремонтувати, запустити там транспортне сполучення, рекламують навіть запуск автобусного маршруту. Але це стосується виключно легкового автомобільного транспорту, бо проходження важкої військової техніки і перевезення боєприпасів вони (мости – редаговано) не витримають. Саме тому окупанти намагаються влаштовувати там понтонні переправи. Але вони мають усвідомлювати, що якщо ми поцілили по стаціонарних мостах, так само поцілимо і по понтонах», – розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що відбудова Чонгарського та Генічеського мостів просувається повільно, і це значно ускладнює логістику. Для постачання боєприпасів і техніки у ворога залишається тільки траса М17 через Армянськ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду