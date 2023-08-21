Командир з Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

Полковник нараховувати зарплати військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Працівники Державне бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївської області, який безпідставно нараховував виплати підлеглим. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

У Бюро зазначили, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

«Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету», - повідомляють у ДБР.

У відомстві додали, що посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.