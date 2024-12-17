Верховна Рада змінить підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК

Парламент незабаром розгляне законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію

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Верховна Рада на найближчому пленарному тижні розгляне законопроект 12178 про реформу МСЕК «щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».

Фінальна редакція законопроекту, схвалена профільним комітетом, передбачає, що пункти 9 і 14 ч. 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають підстави для відстрочки доглядачам, викладуть у новій редакції. Зміни стосуються додавання в якості підстави рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

А саме, не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії, або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду» (нова редакція пункту 9).

Також не підлягатимуть призову члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи (нова редакція пункту 14).

Отже, зміст пунктів 9 та 14 не змінюється, але додається в якості підстав рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Окремо у прикінцевих положеннях визначається, що рішення, прийняті медико-соціальними експертними комісіями, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, документів, виданих на підставі таких рішень експертних команд (у тому числі витягів з рішень) та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій тощо, у тому числі для цілей, визначених у законах України «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь термін дії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування.

Разом з тим, даний законопроект, як писала «Судово-юридична газета», також передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону про реформу МСЕК та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабінетом Міністрів. Це буде стосуватися випадків, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до введення в дію закону про реформу МСЕК, тобто, до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але особа відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

Крім того, документ передбачає, що особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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